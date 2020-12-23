На станції метро «Героїв Дніпра» запрацювали сучасні турнікети

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Фейсбуці.

"Станція «Героїв Дніпра» запрацювала у звичайному режимі. В одному з вестибюлів завершено монтажні та налагоджувальні роботи по встановленню сучасних турнікетів. На початку наступного року заплановані роботи по другому вестибюлю", - повідомив він.

Нові контрольно-пропускні пункти підтримують усі сучасні способи оплати проїзду, зокрема: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку Киянина та безконтактну банківську картку.

За його словами, такі турнікети вже працюють на станціях «Площа Льва Толстого» та «Сирець». Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.

Як повідомлялося, на 15 станціях метрополітену замінять старі турнікети на нові.

Зокрема, оновити турнікети планують на станціях синьої гілки: «Героїв Дніпра», «Оболонь», «Почайна», «Тараса Шевченка», «Контрактова площа», «Льва Толстого», «Либідська» та зеленої гілки: «Кловська», Палац спорту», «Дружби народів», «Видубичі», «Славутич», «Осокорки», «Позняки», «Харківська».

Турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, карток киянина та паперових або електронних QR-квитків.

Фото: metro.kiev.ua