Антивандальні турнікети й ширші двері: у Києві переобладнали станцію метро «Сирець»

Антивандальні турнікети й ширші двері: у Києві переобладнали станцію метро «Сирець»

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Укрінформ
На станції метро "Сирець" у Києві провели ремонтні роботи для забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення. Також на станції оновлено обладнання для оплати проїзду.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Фейсбук.

"Наступною за програмою доступності буде облаштовано станцію «Шулявська». Там також будуть встановлені турнікети нового типу", - зазначив Брагінський.

Зазначається, що за програмою доступності на станції, зокрема виконано:

- ремонт вхідних/вихідних груп з встановленням 16 нових вестибюльних дверей, 4 з яких зі збільшеною шириною дверних полотен;

- заміну зі збільшенням розмірів літер назви станції для кращого візуального сприйняття пасажирами, в тому числі світлових емблем «М»;

- влаштовані тактильні смуги для орієнтування на станції пасажирів з вадами зору;

- замінено всі покажчики старої системи візуальної інформації (навігації) на світлові;

- змонтовано тактильні покажчики зі шрифтами Брайля для пасажирів з вадами зору;

- замінено на сучасні торцеві електрогодинники, часової станційної стійки та вторинних електрогодинників.

Також на станції встановлено контрольно-пропускні пункти нового зразка. "На цих турнікетах можна скористатися всіма сучасними способами оплати проїзду, зокрема: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Карткою Киянина та безконтактною банківською карткою. Такий вид турнікетів є антивандальний, а подібний тип застосовується у європейських метрополітенах, наприклад у Парижі", - повідомив він.

Як повідомлялося, у Київському метрополітені на початку карантину розпочалися ремонтні роботи на трьох станціях - "Арсенальній", "Сирець" та "Лук'янівській". Зокрема, на цих станціях встановлять обладнання для пересування людей з інвалідністю.

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Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, роботи з будівництва двох нових станцій метрополітену в напрямку Виноградаря тривають за графіком і наприкінці наступного року місто планує відкрити нові станції.

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor

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