Антивандальні турнікети й ширші двері: у Києві переобладнали станцію метро «Сирець»

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Фейсбук.

"Наступною за програмою доступності буде облаштовано станцію «Шулявська». Там також будуть встановлені турнікети нового типу", - зазначив Брагінський.

Зазначається, що за програмою доступності на станції, зокрема виконано:

- ремонт вхідних/вихідних груп з встановленням 16 нових вестибюльних дверей, 4 з яких зі збільшеною шириною дверних полотен;

- заміну зі збільшенням розмірів літер назви станції для кращого візуального сприйняття пасажирами, в тому числі світлових емблем «М»;

- влаштовані тактильні смуги для орієнтування на станції пасажирів з вадами зору;

- замінено всі покажчики старої системи візуальної інформації (навігації) на світлові;

- змонтовано тактильні покажчики зі шрифтами Брайля для пасажирів з вадами зору;

- замінено на сучасні торцеві електрогодинники, часової станційної стійки та вторинних електрогодинників.

Також на станції встановлено контрольно-пропускні пункти нового зразка. "На цих турнікетах можна скористатися всіма сучасними способами оплати проїзду, зокрема: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Карткою Киянина та безконтактною банківською карткою. Такий вид турнікетів є антивандальний, а подібний тип застосовується у європейських метрополітенах, наприклад у Парижі", - повідомив він.

Як повідомлялося, у Київському метрополітені на початку карантину розпочалися ремонтні роботи на трьох станціях - "Арсенальній", "Сирець" та "Лук'янівській". Зокрема, на цих станціях встановлять обладнання для пересування людей з інвалідністю.

Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, роботи з будівництва двох нових станцій метрополітену в напрямку Виноградаря тривають за графіком і наприкінці наступного року місто планує відкрити нові станції.

Фото: facebook.com/BrahinskyyViktor