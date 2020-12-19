У Києві випадково знайшли надгробок генерала, який звільнив Болгарію від османів

У Києві під час будівельних робіт знайшли надгробок генерала, який звільнив Болгарію від османського панування.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив доктор історичних наук, директор Науково-дослідного інституту козацтва імені Степана Бандери Тарас Чухліб.

"18 грудня 2020 року бульдозеристи в Києві випадково натрапили на надмогильний надгробок генерала, який звільнив Болгарію від османського панування, вихідця з шляхетсько-литовської та козацько-старшинської української родин: Спокойський-Францевич Євгеній Степанович (15.03.1835 – 09.07.1907) - генерал-лейтенант", - написав дослідник історії України, Польщі та Туреччини.

Він додав, що вчений-науковець, кандидат історичних наук з Інституту історії НАНУ Олександр Алфьоров виїхав на місце знахідки та зробив усе можливе для опису й консервації унікальної знахідки. "А тепер щось із нею треба робити", - уточнив Чухліб.

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Спокойські-Францевичі належали до шляхетських литовських родин. Родичались із козацькими родами Кулябок-Корецьких.

Фото: Тарас Чухліб / Facebook