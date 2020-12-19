У Києві оголосили підозру чоловіку, який перешкоджав роботі журналістів NewsOne

Поліція повідомила про підозру чоловіку, який перешкоджав роботі знімальної групи одного з телеканалів у День вшанування пам’яті голодомору на столичному Печерську.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Нацполіції.

"Фігуранту повідомлено про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 листопада під час знімання сюжету у парку Слави біля Національного музею Голодомору-геноциду до кореспондентки одного із телеканалів підбіг невідомий та вибив мікрофон із рук. Правоохоронці задокументували подію та розпочали пошук зловмисника.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що до правопорушення причетний киянин 1989 року народження, раніше не судимий. За місцем його проживання правоохоронці провели обшук, під час якого виявили одяг, у якому чоловік перебував під час вчинення правопорушення.

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Як повідомлялося, 28 листопада під час акції пам'яті жертв Голодомору невідомий напав на кореспондентку телеканалу NewsOne під час прямого ефіру. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

Телеканал NewsOne належить народному депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку.