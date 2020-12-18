За кілька років Київ закупив понад 500 автобусів, тролейбусів і трамваїв - Кличко

Столиця впродовж останніх кількох років закупила 139 нових тролейбусів, 67 сучасних трамваїв та 307 нових автобусів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Віталій Кличко у перебігу звіту за 2020 рік.

"Наше завдання - надалі купувати сучасний транспорт, щоб він найближчими роками витіснив маршрутки", - зазначив столичний голова.

Він уточнив, що Київ вже отримав понад 160 із 200 нових автобусів МАЗ.

"Ще партію чекаємо найближчим часом. Всі автобуси з низькою підлогою, пандусами та спеціальними місцями для людей з інвалідністю. Обладнані системою відеоспостереження та навігації, кондиціонерами", - розповів Кличко.

Також, за його словами, до кінця грудня столиця отримає 15 нових тролейбусів.

Мер додав, що за минулі кілька років у столиці капітально відремонтували 8 зупинок швидкісного трамвая Борщагівської гілки і продовжують оновлювати на ній інші станції.