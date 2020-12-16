У Києві «замінували» будівлю Нацслужби здоров’я

Поліція перевіряє повідомлення про замінування будівлі Національної служби здоров'я в Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Фейсбуці Вартових еспресо.

"До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування Національної служби здоров’я України (НСЗУ), що знаходиться за адресою Бандери, 19. На місце виїхали поліцейські, слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки, рятувальники ДСНС. Вирішується питання про евакуацію працівників", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомили Укрінформу в пресслужбі Національної служби здоров'я України, таке повідомлення дійсно надходило, працівники НСЗУ на сьогодні працюють у віддаленому режимі.

"Надійшло таке повідомлення. Ми всі евакуювалися із офісу. Зараз його перевіряють відповідні служби. Ми працюємо віддалено", - сказали в пресслужбі НСЗУ.