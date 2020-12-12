З київського ТРЦ евакуювали відвідувачів

Відвідувачів ТРЦ River Mall у Києві евакуювали через повідомлення про замінування.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"На електрону адресу ТРЦ River Mall надійшов лист про те, що торговий центр заміновано. Зараз терміново проводиться евакуація", - йдеться у повідомленні.

На сторінці самого River Mall у соцмережі зазначається, що ТРЦ "з 18:30 закритий з технічних причин".

Відповідаючи на коментарі користувачів під постом, у River Mall не називали причини закриття, зазначаючи лише: "Сподіваємося, що це все невдалий жарт, але відреагувати зобов'язані".

Згодом на сторінці у Фейсбуці ТРЦ River Mall з'явилося повідомення про відновлення роботи.