У Києві відбулась акція на підтримку народу Білорусі

Центром Києва у неділю, 13 грудня, пройшла колона українських і білоруських активістів, які вимагали припинення насильства правоохоронних органів проти мирних демонстрантів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В акції солідарності взяли участь понад 100 осіб. Традиційно вони тримали біло-червоно-білі прапори і вигукували гасла "Живє Бєларусь!".

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі у неділю проходить чергова акція протесту - «Марш народного обвинувачення», спрямована проти репресій режиму Лукашенка щодо мирних демонстрантів і опозиції.

У різних районах Мінська, а також у Гомелі відбулися затримання активістів. Вже опубліковані імена 72 затриманих.