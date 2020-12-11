Переслідування активістів Майдану: до суду направили справу проти ексголови райсуду

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, 19 лютого 2014 року колишній голова суду організував винесення суддями очолюваного ним суду неправосудних ухвал про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою стосовно 10 громадян”, - йдеться у повідомленні..

Зазначається, що напередодні правоохоронці незаконно затримали активістів та, сфальсифікувавши матеріали провадження, притягнули їх до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях, а до суду подали незаконні клопотання про арешт.

Екскерівник суду втрутився в роботу автоматизованої системи документообігу суду та «в ручному режимі» визначив слідчих суддів, які мали розглянути ці клопотання, надавши відповідні незаконні вказівки підлеглим працівникам апарату суду.

Підозрюваний та його захисники понад 8 місяців ознайомлювалися з матеріалами провадження, які були надані ще в березні поточного року. За клопотанням прокурора слідчим суддею підтверджено факт зволікання та визначено строк для ознайомлення з матеріалами стороні захисту, після спливу якого обвинувальний акт був переданий до суду.

За вказаним епізодом стосовно колишнього заступника начальника Дніпровського райуправління ГУ МВС України в м. Києві – начальника слідчого відділу, його заступника, 6 слідчих, прокурора відділу прокуратури м. Києва та 3 суддів за незаконне затримання, фальсифікацію, притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності та постановлення неправосудних рішень обвинувальні акти передано до судів і на цей час тривають їх судові розгляди.

Крім того, за цими ж епізодами притягується до кримінальної відповідальності колишній заступник прокурора Дніпровського району м. Києва, якого оголошено в розшук та, який, за наявною інформацією, наразі перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.