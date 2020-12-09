У Києві комерсанта взяли на спробі дати хабара співробітнику СБУ

У Києві директора комерційної структури викрито на пропозиції хабара співробітнику Служби безпеки України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Встановлено, що комерсант запропонував на постійній основі сплачувати "відкати" за сприяння в оформленні міжнародних відправлень у зоні діяльності Київської митниці за заниженою вартістю та без розмитнення. Проте співробітник СБУ відразу повідомив про це своєму керівництву.

Зловмисника затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі першого "траншу" неправомірної вигоди.

Досудове слідство ведеться за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.