У Києві комерсанта взяли на спробі дати хабара співробітнику СБУ

У Києві комерсанта взяли на спробі дати хабара співробітнику СБУ

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Укрінформ
У Києві директора комерційної структури викрито на пропозиції хабара співробітнику Служби безпеки України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Встановлено, що комерсант запропонував на постійній основі сплачувати "відкати" за сприяння в оформленні міжнародних відправлень у зоні діяльності Київської митниці за заниженою вартістю та без розмитнення. Проте співробітник СБУ відразу повідомив про це своєму керівництву.

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Зловмисника затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі першого "траншу" неправомірної вигоди.

Досудове слідство ведеться за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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