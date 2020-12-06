У Києві таксі вилетіло на тротуар через смерть водія за кермом

У Деснянському районі столиці, на проспекті Шухевича, некероване таксі виїхало на тротуар через те, що водій помер за кермом.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо, передає Укрінформ.

Автомобіль Skoda Fabia рухався проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту. Прямо під час руху авто вискочило на бордюрний камінь, збивши кілька стовпчиків огородження, потім на тротуар і велосипедну доріжку. Так некерована машина проїхала близько 40 метрів збивши при цьому також кілька стовпчиків огородження. Прямо перед заїздом на АЗС автомобіль зупинився.

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Коли свідки автопригоди підійшли до машини, то побачили непритомного водія. За попередніми даними, чоловік помер під час руху, через що автомобіль став некерований і трапилася ДТП.