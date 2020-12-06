На Луганщині в ДТП загинув поліцейський
Укрінформ
У Луганській області в дорожньо-транспортній пригоді загинув боєць батальйону поліції Луганськ-1, який зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом.
Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає Укрінформ.
«Сьогодні, 5 грудня, за попередньою інформацією, в районі смт Смолянінове, співробітник батальйону патрульної служби поліції особливого призначення (БППОП) "Луганськ-1" ім. Сергія Губанова, 1981 р.н., повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП сержант поліції загинув на місці», - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними поліції, постраждали троє пасажирів мікроавтобусу, їх госпіталізували до лікарні.
Наразі на місці події знаходяться керівництво обласної поліції та співробітники слідчо-оперативної групи.
.Фото: відділі комунікації обласної поліції,