Київ другий день поспіль – у ТОП-20 мегаполісів з найбруднішим повітрям

В українській столиці в п'ятницю, 4 грудня, зафіксовано один з найвищих показників забруднення повітря у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Повідомляється, що станом на 11:30 місто було на 12 місці в рейтингу, очолює список Делі. Індекс Києва становить 151 за норми 50. Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як «нездоровий для чутливих груп населення».

За такого рівня атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять надягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також уникати спортивних занять просто неба.

Раніше повідомлялося, що 3 грудня Київ також входив до переліку міст з найбруднішим повітрям.