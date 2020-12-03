Київрада обрала нового секретаря

Заступником міського голови - секретарем Київської міської ради IX скликання обрано представника "УДАРу" Володимира Бондаренка.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за кандидатуру Бондаренка віддали голоси 114 депутатів міськради.

Кандидатуру висунув Київський міський голова Віталій Кличко.

"Я запропонував кандидатуру Бондаренка Володимира Володимировича, як людину яка компетентна, людину яку знаю багато років, людину яка ефективна і компромісна. І переконаний в тому, що він зможе виконати свої обов'язки", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, попереднім секретар Київради був Володимир Прокопів. Він був обраний у грудні 2015 року.

Володимир Бондаренко - радник Київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Перша сесія Київської міської ради IX скликання відкрилася 1 грудня у приміщенні столичної мерії.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

Фото: kyivcity.gov.ua