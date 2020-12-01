Кличко закликає створити у Київраді «велику коаліцію»

Київський міський голова Віталій Кличко закликав створити у новобраній Київській міській раді велику коаліцію всіх політичних сил.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив під час виступу на засіданні Київради у вівторок.

"Я звертаюся до вас, працювати злагоджено і ефективно і об'єднати зусилля представників всіх політичних сил. Бо можна говорити про більшість, про опозицію, але не можна бути в опозиції до киян і інтересів міста. Нам всім потрібна велика коаліція з усіх фракцій, яку об'єднують захист інтересів усіх киян і подальший розвиток столиці", - зазначив Кличко.

Він додав, що сьогодні кияни очікують від новообраної влади оперативних та ефективних рішень, щоб врятувати здоров'я і життя киян, щоб місто розвивалося.

Також Кличко закликав новообраних депутатів Київради ухвалити бюджет Києва на 2021 рік.

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"Сьогодні 1 грудня, до кінця року ми повинні ухвалити бюджет нашого міста. Це критично важливо для життєзабезпечення столиці. Також нам потрібно продовжити пільги для бізнесу, які ми ще ухвалили у минулому скликанні. Також важливо реалізувати проєкти, які розпочали, і ті проєкти, які ми запланували", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, перша сесія Київської міської ради IX скликання відкрилася у приміщенні столичної мерії.

П'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Київської міської ради подолало сім партій.