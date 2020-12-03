На Північному мосту через ремонт обмежують рух

На Північному мосту частково обмежать рух із 21:00 4 грудня до 12:00 7 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК «Київавтодор» у Фейсбуці.

"На Північному мосту проведуть поточний ремонт. Працівники КП "Київавтошляхміст" працюватимуть у напрямку Троєщини. Щоб менше впливати на трафік, основні роботи виконають на вихідних", - йдеться у повідомленні.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Як повідомлялося, на мосту Метро розпочались протиаварійні роботи, рух на мосту частково обмежено рух до 13 грудня.