Київ - знову у двадцятці мегаполісів з найбруднішим повітрям

В українській столиці у четвер, 3 грудня, зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair , що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Зазначається, що місто опинилося на 17 місці в рейтингу, очолює список Делі. Індекс Києва становить 124 при нормі 50. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий для чутливих груп населення».

При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.

Раніше повідомлялося, що 30 листопада Київ також був серед міст з найбруднішим повітрям.