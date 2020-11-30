У Києві запрацюють пункти прийому неробочої техніки

З 5 грудня мешканці столиці матимуть можливість принести свою застарілу або неробочу техніку та безкоштовно здати її на утилізацію в мобільні пункти від Центру управління відходами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Громадське.

Організатори акції розповіли, що центр управління відходами вже понад два роки безкоштовно приймає від населення на перероблення неробочу техніку та утилізує її. Тепер компанія вирішила організувати мобільні пункти для зручності громадян.

У тестовому режимі щосуботи протягом місяця автомобілі Центру будуть стояти на різних популярних локаціях Києва та у визначений час приймати техніку на утилізацію.

Читайте також: Німеччина заборонила пластикові пакети з 2022 року

5 грудня мобільні пункти будуть перебувати на таких локаціях:

м. Лук’янівська, паркінг біля McDonald’s, 09:00-11:00;

м. Виставковий Центр, паркінг біля центрального входу до ВДНГ, 09:00-11:00;

м. Тараса Шевченка, паркінг біля виходу з метро, 12:00-14:00;

м. Позняки, паркінг ТЦ «Піраміда», 12:00-14:00;

м. Дарниця, паркінг біля універмагу «Дитячий світ», 15:00-17:00;

м. Героїв Дніпра, паркінг біля ТРЦ Dream Town, 15:00-17:00.

Фото: Громадське