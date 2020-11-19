У київській гімназії дві доби немає опалення, у деяких класах +13º

Про це повідомила Укрінформу директор Печерської гімназії №75 Галина Поварчук.

«Сидимо другу добу без тепла і маємо два варіанти пояснень, чому: перший – що стався прорив (так повідомили нам і райуправлінню освіти), другий – чули від батьків, що поряд будівельна компанія проводить якісь роботи і врізалася до тепломережі. Дуже прикро, якщо це дійсно планові роботи – з нами ніхто нічого не погоджував, два дні мерзнуть 400 діток і 60 працівників гімназії», - розповіла директор навчального закладу.

Вона також оприлюднила у Фейсбуці відео, де видно, як проводяться будівельні роботи.

За словами Поварчук, термінів усунення наслідків аварії названо не було. Вчора опалення увімкнули на 2-3 години, але о 8-ій вечора тепло знову зникло і на вулиці з’явилася «аварійка». Батьки змушені забирати дітей з занять посеред навчального дня, а директорка готує листи до Печерської районної адміністрації, райуправління освіти з проханням вплинути на ситуацію.

«Діти всі тепло вдягнені, але протягом дня дзвонять батькам і скаржаться на холод. У деяких кабінетах – 17 градусів, але у лівому крилі, де спортзал, кабінети хімії, англійської мови, інформатики – дуже холодно, 13 С. А зараз діє кабінетна система і діти не переходять з кабінету в кабінет, а знаходяться у своїх постійно», - описала ситуацію директорка.

Теплопостачання також відсутнє ще з понеділка у 6 житлових будинках поряд з гімназією, повідомила мешканка одного з них Зоя Звіняцьківська.

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«У вівторок ненадовго опалення увімкнули, але вчора забудовник знов продовжив роботи в тепломережі. 6 будинків без тепла, в школі знов мороз і батареї холодні. Йдуть роботи в тепломережі, які я бачу просто з вікна», - розповіла вона.

Як повідомила Звіняцьківська, мешканці будинків вже подали скаргу до суду на забудовника через, на їхню думку, ризик руйнування гуртожитку та багатоповерхівки, що знаходяться біля будмайданчика. Засідання переносили двічі і наразі воно призначене на 26 листопада. Мешканці гуртожитку вже неодноразово виходили на акції протесту, але роботи безперервно тривають. Сьогодні по обіді на будмайданчику у яму, що утворилася в процесі, провалилася вантажівка.