Акція підприємців під ВР завершилася, поліція каже – обійшлося без особливих сутичок

Акція підприємців під Верховною Радою завершена, особливих сутичок не було.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів речник міністра внутрішніх справ Артем Шевченко, передає Укрінформ.

«Акція під парламентом вже завершена, люди розходяться. Добре, що не було ніяких тяжких наслідків, я б навіть не назвав це сутичками, це штовханина була, природня емоційна реакція людей, які вийшли на мирний протест. Але вони були невдоволені, що в парламенті не ухвалили ті рішення, які вони хотіли, щоб були ухвалені», - сказав Шевченко.

За його словами, учасники мітингу діяли без особливої агресії, без «застосування якихось речей, які могли бути використані як зброя».

«Навіть особливих сутичок не було, хоча зранку доправили одну особу до відділку і склали адмінпротокол, бо вони перешкоджали проходу парламентаріїв через один з входів до Верховної Ради і провокативно себе поводили. Неприємний епізод, але без тяжких наслідків і навіть без застосування спецзасобів обійшлося», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці біля Верховної Ради проходив мітинг підприємців, які вимагали від депутатів скасувати карантин вихідного дня та зберегти спрощену систему оподаткування. Між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички, затримана одна людина.

У столиці учасники акції під Верховною Радою ламали паркан, щоб пройти на охоронювану територію. Зі свого боку правоохоронці втрутилися у ситуацію - виникли короткотривалі сутички.