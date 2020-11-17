Києву прогнозують мокрий сніг увечері і вночі

У Києві ввечері очікується мокрий сніг, який триватиме до ранку 18 листопада.

Про це повідомляє КМДА із посиланням на «Київавтодор» і синоптиків, передає Укрінформ.

“Мокрий сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C”, - йдеться у повідомленні.

Аби не допустити ожеледиці, дорожники вже обробляють дороги і тротуари посипальними матеріалами. Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Нагадаємо, що з початку листопада столичні дорожники розпочали цілодобове чергування на випадок погіршення погодних умов.