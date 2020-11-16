В Україну йде негода – де чекати снігу з дощем та ожеледицю

В Україні у вівторок, 17 листопада, у східних областях пройде сніг, у окремих областях дощ і мокрий сніг, вночі до 4° морозу, вдень до 4° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У східних областях сніг, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень 1-6° морозу. На решті території без істотних опадів, лише вдень у західних, Одеській та Вінницькій областях невеликий дощ, в Житомирській та Київській областях невеликий мокрий сніг; температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у західних областях та на Одещині вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра без істотних опадів, ввечері невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі та вдень близько 0°, на Київщині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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Згідно з прогнозом синоптиків, 18-19 листопада в Україні без опадів, лише 18 листопада вночі у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях невеликий (в Одеській помірний) дощ і мокрий сніг, місцями ожеледиця.

У західних областях, 19 листопада і на півдні країни вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, 19 листопада у східних областях 6-11° морозу; вдень 0-5° тепла, у східній частині від 3° морозу до 2° тепла; у західних областях та на півдні Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

На Київщині 18-19 листопада без опадів, лише вночі 18 листопада невеликий дощ і мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

Синоптики прогнозують 20 листопада у південних та західних областях, 21 листопада на більшій частині території країни невеликий, місцями помірний мокрий сніг та дощ.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу (20 листопада на сході, північному сході 2-7° морозу), вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні, 20 листопада і на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 2-8° тепла.

У столичному регіоні 20 листопада без опадів, 21 листопада невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.