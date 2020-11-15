У Харкові випав перший сніг
Фото, відео
Укрінформ
У неділю, 15 листопада, в Харкові випав сніг – перший у цьому сезоні.
Про це повідомляє Укрінформ.Перший сніг у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ
За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, погода змінилася під впливом малорухомого циклону, який поступово зміщується з Білорусі на лівобережну частину України.
«Ввечері у неділю та впродовж понеділка очікуються невеликі опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. На сході області 16 листопада сніг буде помірним зі слабкою хуртовиною, очікується формування тимчасового снігового покриву. На дорогах місцями буде спостерігатися ожеледиця», - йдеться у повідомленні.
Тим часом, харків'яни знімають відео першого снігу і публікують у соціальних мережах.