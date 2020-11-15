У Харкові випав перший сніг

У неділю, 15 листопада, в Харкові випав сніг – перший у цьому сезоні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Перший сніг у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, погода змінилася під впливом малорухомого циклону, який поступово зміщується з Білорусі на лівобережну частину України.

«Ввечері у неділю та впродовж понеділка очікуються невеликі опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. На сході області 16 листопада сніг буде помірним зі слабкою хуртовиною, очікується формування тимчасового снігового покриву. На дорогах місцями буде спостерігатися ожеледиця», - йдеться у повідомленні.

Тим часом, харків'яни знімають відео першого снігу і публікують у соціальних мережах.