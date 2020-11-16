У будівлі КМДА вибухівки не знайшли

Після перевірки правоохоронцями інформація про мінування будівлі Київської міської державної адміністрації не підтвердилася.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила керівник Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату КМДА Катерина Баранова.

“За результатами перевірки інформація про мінування не підтвердилась”, - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що будівлю КМДА перевіряють правоохоронці після надходження повідомлення про нібито мінування.