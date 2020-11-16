У Києві «замінували» будівлю КМДА

Київська міська державна адміністрація отримала повідомлення про замінування будівлі, на місці працюють правоохоронці.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила керівник Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату КМДА Катерина Баранова.

"Надійшло повідомлення про мінування. Правоохоронці перевіряють будівлю", - сказала Баранова.

Раніше про “мінування” повідомили у спільноті “Київ оперативний” у Фейсбуці. “Щойно надійшло повідомлення про замінування КМДА. На місці вже працюють спеціалісти відповідних служб”, - йшлося у повідомленні.