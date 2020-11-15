У Києві відкрилася Мистецька алея

У центрі столиці на вулиці Бориса Грінченка відбулося відкриття Мистецької алеї, артоб’єкти якої розміщені прямо на кам’яній стіні.

Як передає кореспондент Укрінформу, серед організаторів Мистецької алеї - Український інститут книги за підтримки Українського культурного фонду та ГО «Простір 500».

Мета проєкту - переосмислення українського публічного простору та популяризація важливих музичних та літературних явищ.

«Мистецька алея» у Києві / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

На Мистецькій алеї представлені десять артоб’єктів, які виконані у різних техніках, у тому числі - із елементами доповненої реальності.

За словами менеджера проєкту «Мистецька алея» Олександри Сметаненко, на підготовку всіх артоб’єктів пішли близько пів року.

«Найскладнішим для нас було отримати дозвіл від київських інституцій для роботи у публічному просторі. Окремо дякую балансоутримувачу стіни, який дозволив нам розмістити на ній свої артоб’єкти», - зазначила менеджер проєкту.

Мистецька алея - це постійна експозиція із відкритим доступом, на яку можна подивитися на кам’яній стіні на вулиці Грінченка, 9.