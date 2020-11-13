У Раді шукають вибухівку

У столиці до поліції надійшло повідомлення щодо замінування будівлі Верховної Ради.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«Повідомлення надійшло, цим займаються профільні служби. Верховна Рада належить до режимного об’єкту, тож займається (цією ситуацією – ред.) і УДО. Поліція проводить перевірку у межах своєї компетенції», - зазначили в поліції.

Як повідомлялося, 8 листопада метро "Хрещатик" закривали через повідомлення про мінування.