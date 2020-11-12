У Києві почали обробляти мости розчином проти ожеледиці

У ніч проти 12 листопада столичні дорожники розпочали превентивну обробку мостів протиожеледними матеріалами.

Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає Укрінформ.

"Уночі температура дорожнього покриття на мостах опустилась нижче нуля. Щоб не допустити утворення ожеледиці, дорожники обробили штучні споруди соляним розчином. Цей розчин ефективно запобігає обледенінню покриття навіть за 100% вологості і мінусових позначках температур", - йдеться у повідомленні.

Технологія обробки вулиць і мостів рідкими хлоридами використовується в Німеччині та Австрії. Для такої обробки минулого року місто придбало спеціальну техніку – багатофункціональні машини FordTrucks із установками Rasco. Взимку їх використовують для розпилення рідких хлоридів, а в інші пори року – для миття доріг.

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В Україні у четвер, 12 листопада, збережеться суха погода з ранковими туманами, температура повітря вдень становитиме 2-7° тепла, на півдні - до 10°.

У Києві та Київській області завтра опадів не очікується. Температура вдень 5-7°; по області вдень 2-7° тепла.