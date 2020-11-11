Історичну будівлю на Хрещатику пустять з молотка за 130 мільйонів

Комунальна установа Київської обласної ради "Фонд комунального майна" виставив на продаж 19 листопада 2020 року пам`ятку архітектури "Будинок Закса" ("Будинок трестів") на Хрещатику за стартовою ціною 130,531 млн грн.

Як передає Укрінформ, відповідне оголошення оприлюднене в системі електронних торгів "Прозоро.Продажі".

На приватизацію запропоновані нежитлові приміщення в адміністративній будівлі за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 6, які розташовані у підвалі, а також на 3, 5, 6 поверхах та надбудові, загальною площею оцінки 2565,40 м кв..

Початкова ціна продажу лоту - 130 530 780,00 грн з ПДВ.

Дата проведення аукціону - 19 листопада 2020 року.

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"Будинок Закса" ("Будинок трестів") був побудований у 1911-1912 роках і включений до переліку пам'яток архітектури місцевого значення (охоронний номер 59) рішенням виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів № 1804 від 22 листопада 1982 року.