Київ оскаржує дозвіл суду на будівництво готелю на Андріївському узвозі

Київ оскаржує дозвіл суду на будівництво готелю на Андріївському узвозі

Укрінформ
Столична влада оскаржує рішення Київського апеляційного адмінсуду щодо будівництва на Андріївському узвозі, 14-16.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

«Хочу повідомити, що КМДА оскаржує рішення Київського апеляційного адмінсуду, яке фактично відновлює дозвіл на будівельні роботи на Андріївському узвозі, 14-16. Бо цим судовим рішенням скасовані приписи та наказ Департаменту держархбудконтролю КМДА, якими заборонялось здійснення будівництва. Але, наголошу: жодне рішення суду в столиці не було та не буде підставою для будівництва в історичних зонах Києва, особливо - на Андріївському узвозі!» - написав Кличко.

Він підкреслив, що позиція міста незмінна і чітка: будь-яке будівництво має відбуватись із дотриманням усіх норм законодавства, зокрема, й щодо охорони культурної спадщини.

"Андріївський узвіз - історична старовинна вулиця Києва. І ми повинні зберегти її унікальність. Своїми діями місто вже неодноразово демонструвало, що здатне зупиняти забудовників, які нехтують думкою громади та намагаються втілити свої проєкти всупереч інтересам киян і столиці", - зазначив мер. 

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Кличко наголосив, що завершення будівництва на Андріївському узвозі, 14-16 може відбутись тільки за умови дотримання закону і попередніх домовленостей щодо поверховості та вигляду споруди.

"В іншому випадку - столиця має приклади заморожених об'єктів в історичній частині, власники яких зрештою пішли на умови киян і міста. Останній із таких прикладів, нагадаю, - будівництво на вулиці Гончара, 17-23, де забудовник вже прибирає кілька зайвих поверхів», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, Шостий апеляційний адмінсуд скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 2018 року, яким було анульовано дозвіл на будівництво готелю на Андріївському узвозі, 14-16.

У 2018 році депутати Київради розірвали договір оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 з приватним підприємством «Маркон».

Йдеться про площу в 0,19 гектара в історичному місці столиці – Андріївському узвозі, 14-16. На цій території забудовник планував зведення дев’ятиповерхового готелю. Таким чином перевищено допустиму висотність майбутньої будівлі, оскільки висота готелю становитиме орієнтовно 30 метрів. Разом із тим, максимальна висотність споруд на цій ділянці – 12 метрів.

Фото: Real-vin.com

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