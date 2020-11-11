Київ оскаржує дозвіл суду на будівництво готелю на Андріївському узвозі

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

«Хочу повідомити, що КМДА оскаржує рішення Київського апеляційного адмінсуду, яке фактично відновлює дозвіл на будівельні роботи на Андріївському узвозі, 14-16. Бо цим судовим рішенням скасовані приписи та наказ Департаменту держархбудконтролю КМДА, якими заборонялось здійснення будівництва. Але, наголошу: жодне рішення суду в столиці не було та не буде підставою для будівництва в історичних зонах Києва, особливо - на Андріївському узвозі!» - написав Кличко.

Він підкреслив, що позиція міста незмінна і чітка: будь-яке будівництво має відбуватись із дотриманням усіх норм законодавства, зокрема, й щодо охорони культурної спадщини.

"Андріївський узвіз - історична старовинна вулиця Києва. І ми повинні зберегти її унікальність. Своїми діями місто вже неодноразово демонструвало, що здатне зупиняти забудовників, які нехтують думкою громади та намагаються втілити свої проєкти всупереч інтересам киян і столиці", - зазначив мер.

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Кличко наголосив, що завершення будівництва на Андріївському узвозі, 14-16 може відбутись тільки за умови дотримання закону і попередніх домовленостей щодо поверховості та вигляду споруди.

"В іншому випадку - столиця має приклади заморожених об'єктів в історичній частині, власники яких зрештою пішли на умови киян і міста. Останній із таких прикладів, нагадаю, - будівництво на вулиці Гончара, 17-23, де забудовник вже прибирає кілька зайвих поверхів», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, Шостий апеляційний адмінсуд скасував наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю від 2018 року, яким було анульовано дозвіл на будівництво готелю на Андріївському узвозі, 14-16.

У 2018 році депутати Київради розірвали договір оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 з приватним підприємством «Маркон».

Йдеться про площу в 0,19 гектара в історичному місці столиці – Андріївському узвозі, 14-16. На цій території забудовник планував зведення дев’ятиповерхового готелю. Таким чином перевищено допустиму висотність майбутньої будівлі, оскільки висота готелю становитиме орієнтовно 30 метрів. Разом із тим, максимальна висотність споруд на цій ділянці – 12 метрів.

Фото: Real-vin.com