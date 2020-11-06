Зеленський – про звільнення Києва: Ніколи не забудемо страшну ціну, сплачену предками

Президент Володимир Зеленський переконаний, що ніколи не забудеться страшна ціну, заплачена предками за визволення Києва від нацистських окупантів 1943 року.

Про це він сказав на початку свого виступу на презентації економічного аудиту країни, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"6 листопада ми відзначаємо 77-му річницю звільнення Києва від нацистських окупантів. Ми ніколи не забудемо страшну ціну, яку наші предки сплатили за це, і ніколи не перестанемо дякувати їм за подвиг заради нашого майбутнього", - підкреслив Президент.

6 листопада 1943 року Київ був визволений від нацистських загарбників. Це відбулось у результаті Київської наступальної операції, яка тривала з 3-го до 13 листопада 1943 року і була складовою частиною Битви за Дніпро – однієї з наймасштабніших і найкровопролитніших воєнних операцій у світовій історії. У ній було задіяно до чотирьох мільйонів людей з обох сторін, а втрати складали понад два мільйона осіб. Під час визволення Києва радянські війська зазнали величезних втрат, адже за негласним наказом Сталіна столицю України треба було взяти до чергової річниці Жовтневої революції.

Гітлерівська окупація Києва тривала 778 днів – з 19 вересня 1941-го до 6 листопада 1943 року.