«Перемозі Пальчевського» відмовили у визнанні виборів недійсними

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у задоволенні позовів від політичної партії “Перемога Пальчевського” щодо визнання протиправними дій ТВК у Києві та встановлення міських виборів у столиці такими, що не відбулися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

“Суд, розглянувши позови, де заявниками зазначені кандидати у депутати КМР від Київської міської організації політичної партії «Перемога Пальчевського», а також кандидат на посаду мера Андрій Пальчевський, ухвалив – відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки позивачами не надано суду жодних доказів, які б свідчили про можливі порушення відповідачами вимог Виборчого кодексу, про які йдеться у позовах”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, під час розгляду ОАСК позовних заяв, позивачами не надано до суду та матеріали справи не містять жодних доказів щодо фіксування позивачами чи їх офіційними спостерігачами зазначених ними порушень з боку відповідачів, зокрема, актів про порушення вимог Виборчого кодексу України.

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Також позивачами не подано до суду доказів щодо порушення порядку встановлення підсумків голосування на місцевих виборах, не надано доказів щодо подання ними зауважень під час складання і підписання протоколу підрахунку голосів.

У суді нагадують, до ОАСК надійшло 20 виборчих позовів, у яких просили визнати протиправними дії Деснянської, Подільської, Печерської, Шевченківської, Дніпровської, Голосіївської, Дарницької, Солом’янської, Святошинської, Оболонської районних у місті Києві ТВК.

Також суд просили встановити, що чергові вибори Київського міського голови та депутатів до Київської міської ради 25 жовтня не відбулися.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.