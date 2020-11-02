На столичному Печерську чоловік погрожував підірвати ресторан

Столична поліція отримала повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожував підірвати заклад громадського харчування у Печерському районі столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"До Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов до ресторану на бульварі Лесі Українки та почав погрожувати персоналу, що підірве заклад. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група районного управління поліції, вибухотехніки та кінологи. За попередньою інформацією, у чоловіка не виявлено жодних вибухових пристроїв, однак правоохоронці продовжують ретельну перевірку приміщення та прилеглу територію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські встановили анкетні дані правопорушника. Він уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження. Наразі з ним на місці спілкуються правоохоронці.

Невідомий чоловік погрожував підірвати вареничну "Катюша" у центрі Києва. Після перевірки інформації з'ясувалося, що у кафе дебоширив один з відвідувачів. Поліція його затримала, постраждалих немає.

Відео: Суспільне/Каріна Бугайченко pic.twitter.com/9mGbG9zQek — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) November 2, 2020

За попередньою інформацією Суспільного, йдеться про вареничну "Катюша", яка розташована за адресою бульвар Лесі Українка, 24.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після перевірки буде надана правова кваліфікація цій події.