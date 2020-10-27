У Києві спостерігачу на місцевих виборах повідомили підозру у підкупі виборців

У столиці правоохоронці повідомили спостерігачу на місцевих виборах про підозру щодо підкупу виборців.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 повідомлено про підозру в організації підкупу виборців офіційному спостерігачу від одного з кандидатів на посаду Київського міського голови (ч. 4 ст. 160 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злочин було викрито у ході голосування на місцевих виборах, які пройшли 25 жовтня 2020 року.

«Підозрюваний, будучи представником однієї з політичних сил та офіційним спостерігачем на виборах від кандидата на посаду Київського міського голови, пропонував громадянам винагороду у сумі 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить», - поінформували у прокуратурі.

Уточнюється, що чоловіка затримали неподалік виборчої дільниці на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці, і він при собі мав списки з персональними даними громадян.

Читайте також: Найбільшу кількість порушень на виборах зафіксували на Київщині

Тож наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції в Києві.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні пройшли місцеві вибори.