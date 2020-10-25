Біля офісного приміщення у Києві вночі стався вибух

В Оболонському районі Києва, на вулиці Зої Гайдай, вночі стався вибух поблизу офісного приміщення.

Про це повідомляє поліція столиці, передає Укрінформ.

«Вночі невідомий кинув предмет, ймовірно гранату, який вибухнув неподалік від офісного приміщення. Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку», - поінформував начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

Зазначається, що правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих і розшукових дій, аби встановити та затримати причетних до скоєння злочину. Дільничні офіцери поліції проводять поквартирний обхід та опитують мешканців будинку.

Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

За інформацією ЗМІ, вибух стався біля офісу київського осередку "Національного корпусу".