Київські школи пішли на канікули

З 21 жовтня до 29 жовтня школярі у Києві пішли на канікули.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"З сьогоднішнього дня, з 21 жовтня, 422 столичних школи пішли на канікули. Ще 6 шкіл продовжують працювати, бо там запровадили нову триместрову систему навчання", - сказав Кличко.

Він пояснив, що рішення розпочати канікули в столиці раніше зумовлене двома чинниками.

"По перше, на думку фахівців Міністерства охорони здоров’я, такий крок дозволить дещо зменшити розповсюдження вірусу, бо ситуація в навчальних закладах із захворюваністю і вчителів, і учнів останнім часом суттєво погіршилася", - розповів Кличко.

Також, за його словами, у приміщеннях більшості столичних шкіл 25 жовтня, під час місцевих виборів, будуть працювати виборчі дільниці, їх треба підготувати. Зокрема, потрібно зробити посилену дезінфекцію.

"Таку ж дезінфекцію здійснять у школах перед відновленням навчального процесу, тобто перед 29 жовтня", - зазначив він.

Як повідомлялося, у столиці підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 31 869, за добу - 559.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.