У Києві через футбол можуть закрити кілька станцій метро

У вівторок у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Ювентус» (Італія) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Олімпійська». Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», - йдеться у повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій, підкреслили в КП.

Як повідомлялося, матч «Динамо» - «Ювентус» розпочнеться на НСК «Олімпійський» о 19.55.