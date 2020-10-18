Бульвар Дружби Народів частково перекрили через ремонт

У Києві на бульварі Дружби народів до ночі буде обмежений рух через ремонтні роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на КК «Київавтодор».

"Із 9:00 до 23:00 18 жовтня на бульв. Дружби народів частково обмежать рух", - зазначається у повідомленні.

На бульварі Дружби народів розпочався поточний середній ремонт. Дорожники оновлюють ту частину, яка не увійшла у межі капітального ремонту (від вул. Старонаводницької до мосту ім. Патона). Капітальний ремонт було проведено на ділянці від вул. Старонаводницької до шляхопроводу над залізницею.

За інформацією комунальної корпорації, 18 жовтня стелитимуть верхній шар асфальту на ділянці від АЗС ANP до розв’язки перед мостом ім. Патона («Турбіна»).

У комунальній корпорації перепрошують за незручності.