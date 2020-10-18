Бульвар Дружби Народів частково перекрили через ремонт

Бульвар Дружби Народів частково перекрили через ремонт

Укрінформ
У Києві на бульварі Дружби народів до ночі буде обмежений рух через ремонтні роботи. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на КК «Київавтодор».

"Із 9:00 до 23:00 18 жовтня на бульв. Дружби народів частково обмежать рух", - зазначається у повідомленні.

На бульварі Дружби народів розпочався поточний середній ремонт. Дорожники оновлюють ту частину, яка не увійшла у межі капітального ремонту (від вул. Старонаводницької до мосту ім. Патона). Капітальний ремонт було проведено на ділянці від вул. Старонаводницької до шляхопроводу над залізницею.

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За інформацією комунальної корпорації, 18 жовтня стелитимуть верхній шар асфальту на ділянці від АЗС ANP до розв’язки перед мостом ім. Патона («Турбіна»).

У комунальній корпорації перепрошують за незручності.

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