Бійка у столичному кафе завершилася стріляниною, одну людину поранили

У Києві поліцейські затримали чоловіка за хуліганство біля станції метро Чернігівська. Під час конфлікту у кафе зловмисник використав вогнепальну зброю та поранив опонента.

Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

«Попередньо встановлено, що в одному з кафе на вулиці Попудренка між двома компаніями чоловіків виник конфлікт. Суперечка продовжилася на вулиці і згодом переросла у бійку. Під час конфлікту один із учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів, один з яких влучив у опонента. 20–річного потерпілого госпіталізували до лікарні з вогнепальною рваною раною кисті. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, зі слів, раніше не судимий», - йдеться у повідомленні.

Подія сталася близько 20.00 в суботу, 17 жовтня.

На місці події поліцейські вилучили пістолет та дозвіл на нього. Зброю направили на експертне дослідження.

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Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини та причини скоєння цього кримінального правопорушення. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.