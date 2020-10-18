Бійка у столичному кафе завершилася стріляниною, одну людину поранили
Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
«Попередньо встановлено, що в одному з кафе на вулиці Попудренка між двома компаніями чоловіків виник конфлікт. Суперечка продовжилася на вулиці і згодом переросла у бійку. Під час конфлікту один із учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів, один з яких влучив у опонента. 20–річного потерпілого госпіталізували до лікарні з вогнепальною рваною раною кисті. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, зі слів, раніше не судимий», - йдеться у повідомленні.
Подія сталася близько 20.00 в суботу, 17 жовтня.
На місці події поліцейські вилучили пістолет та дозвіл на нього. Зброю направили на експертне дослідження.
Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини та причини скоєння цього кримінального правопорушення. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.