Поліція затримала підозрюваного у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії
Як передає Укрінформ, про це повідомили у Нацполіції.
«Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили наявність у фігуранта більше тисячі відеоматеріалів дитячої порнографії. Порноконтент зловмисник продавав «покупцям» з України, Європи та Сполучених Штатів Америки за 60 доларів США», - поінформував начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євгеній Макаров.
Київські правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта. У результаті поліцейські вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію, додаткові носії інформації та банківську картку, на яку «клієнти» перераховували гроші. Усю техніку направлено на експертизу.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Слідчі дії тривають.
Фото: Національна поліція