Злива у Києві: підтоплення ліквідували в усіх районах

У всіх районах столиці ліквідовані підтоплення, які виникли у місті після дощу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на КП "Київавтодор".

"Станом на 19:20 усі підтоплення у столиці ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ліквідовані підтоплення у 8 районах, тривають роботи у Деснянському і Солом’янському районах.

"Станом на 17:45 повністю відсутні підтоплення у Голосіївському, Подільському, Печерському, Дніпровському, Святошинському, Шевченківському, Дарницькому, Оболонському районах. Також ліквідовані всі підтоплення на магістральних вулицях у Деснянському і Солом’янському районах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі весь громадський транспорт міста курсує у звичному режимі.

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За дорученням Київського міського голови фахівці КК «Київавтодор» постійно моніторять ситуацію на дорогах та оперативно реагують на виникнення підтоплень.

Комунальники проводять роботи з прибирання вулично-дорожньої мережі від намивів та сміття після дощу. До роботи задіяна спеціальна техніка (гідромонітори, мулососи, мотопомпи) та 40 бригад робітників з ручного прибирання у складі 241 автодорівця.

Киян закликають у разі виявлення підтоплень звертатися до цілодобової диспетчерської служби за тел. 284-74-19.