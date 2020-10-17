Нападника на волонтера «Удару» арештували на два місяці – прокуратура

Перебування під вартою на 60 днів - такий захід обрали зловмисникові, що з ножем накинувся та поранив хлопця, який роздавав передвиборну агітацію в Києві.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як зазначається, за клопотанням Київської місцевої прокуратури № 9 чоловікові, який завдав численні ножові поранення волонтеру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Строк дії ухвали визначено до 12 грудня 2020 року.

Підозрюваний перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 14 жовтня у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії «УДАР», який роздавав на вулиці газету. Волонтера госпіталізували у тяжкому стані.

Нападника одразу затримали. Йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.