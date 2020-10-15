Нападнику на волонтера «Удару» повідомили про підозру

Чоловіку, який поранив ножем волонтера партії «Удар», повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Київська міська прокуратура.

Зазначається, що прокуратура направить до Солом’янського райсуду Києва клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний підійшов на вулиці до волонтера, який роздавав агітаційні газети. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік дістав ніж та став завдавати ударів опоненту у різні частини тіла.

Потерпілий з численними ножовими пораненнями, у тому числі в область шиї та грудної клітки, був госпіталізований у тяжкому стані.

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Нападника затримали на місці.

Як повідомлялося, лідер «Удару» Віталій Кличко 14 жовтня поінформував, що у Солом’янському районі Києва чоловік поранив ножем волонтера, який роздавав на вулиці газети. Хлопець у реанімації.

Фото: Getty Images