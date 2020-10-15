Поліція спростовує напад з ножем на агітатора у Харкові

Поліція Харкова встановила, що під час конфлікту між агітаторами двох партій з приводу розміщення агітаційного обладнання у Московському районі міста ніж не застосовувався.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Поширена у соціальних мережах інформація про застосування ножа не відповідає дійсності. Постраждалих немає, по медичну допомогу ніхто не звертався", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що о 08:40 до них звернулася жінка і повідомила, що невідома особа заважає їй проводити агітаційну роботу. Екіпаж патрульної поліції на місці прийняв заяву від 63-річної агітаторки, яка повідомила, що у неї стався словесний конфлікт з агітатором від іншої політичної сили стосовно місця, на якому був розміщений її стіл з агітаційною літературою. Чоловік пересунув цей стіл, зібрав намет і пішов ще до приїзду поліції.

За словами жінки, чоловік зачепив її фрагментом конструкції, але до лікарні вона не зверталася. Вона також заявила, що ножа у чоловіка не було.

Інформацію про подію внесено до єдиного обліку Московського відділу поліції. Триває перевірка.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня представники партії "Європейська солідарність" у Харкові заявили у Фейсбуці про напад на свого агітатора з боку агітатора від "Слуги народу", який "розкидав агітаційний матеріал та намагався завдати травм ножем їхньому представнику".

Кандидати від "ЄС" Артем Ревчук та Максим Зеленський звернулися до органів Національної поліції із заявою про скоєння кримінального правопорушення.