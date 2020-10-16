На Борщагівській горить авто, вулицю перекрили

У Києві горить авто по вулиці Борщагівській, рух закрито, на місці працюють рятувальники.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в групі "Київ оперативний" у Фейсбуці, також опубліковане відео.

"До уваги водіїв! Внаслідок ДТП із перекиданням та подальшим загоранням автомобіля Daewoo - рух по вулиці Борщагівській (між Індустріальною та НАУ), у бік Борщагівки, тимчасово закрито. На місці працюють рятувальники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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На інформаційних ресурсах ДСНС поки немає інформації про цю подію.

Фото: uk.wikipedia.org