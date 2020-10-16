У Запоріжжі перекинулася маршрутка з пасажирами

У Запоріжжі у результаті аварії перекинулася маршрутка з пасажирами.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомила журналістам пресофіцер ГУНП у Запорізькій області Олена Лебединська.

“16 жовтня о 9 годині до Шевченківського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що по вулиці Чарівній у місті Запоріжжя сталася аварія з постраждалими. Встановлено, що після зіткнення легкового автомобіля та пасажирського автобуса (маршрутки) відбулося її перекидання”, - розповіли у поліції.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, екіпаж патрульної поліції та лікарі.

Відео з місця події оприлюднили користувачі телеграм-каналу its_zp.

Наразі триває огляд місця події. Про кількість постраждалих поки не відомо

Фото: 1news.zp.ua