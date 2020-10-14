Сім’ї загиблої у ДТП у Відні українки виплатять компенсацію – посол

У наступні місяці буде вирішено питання компенсації родині українки Вікторії Зленко, яка загинула у ДТП у Відні у серпні 2019 року, спричиненій австрійським поліціянтом.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Сьогодні суд виніс вердикт: поліціянт справді винний. У наступні місяці буде вирішено питання компенсації родині. У справі щодо компенсацій, як і в судовому процесі, який сьогодні отримав вердикт, сім’ю Зленко представлятиме президент австрійської спілки адвокатів Фрітц Венніг, якому треба дякувати в першу чергу", - написав посол.

Він зазначив, що після смертельної ДТП рік тому, яку спричинив по необережності австрійський поліціянт, посольство України не робило з цього приводу ніяких заяв, "розуміючи, що попереду тривалий судовий процес і не бажаючи нашкодити".

"Просто допомогли знайти сильного адвоката та підтримали чим могли сім’ю. Вся українська громада збирала кошти. Дякую Вам, українці! Окрема подяка настоятелю Церкви Св. Варвари о. Тарасу Шагалі, який взяв сім’ю під свою опіку. Також вдячний українському бізнесмену Артуру Абдінову, який особисто подзвонив і запропонував оплатити рахунки", - зазначив Щерба.

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Як повідомляв Укрінформ, районний суд Фаворітен у Відні визнав винним 22-річного поліцейського у вбивстві з необережності та заподіяння тілесних ушкоджень під час смертельного ДТП, у якому загинула пішохід-громадянка України. Вирок передбачає 5 місяців умовного позбавлення волі. Згідно з судом, поліціянт виїхав на перехрестя з надмірною швидкістю і без сирени, їдучи на червоне світло.

Інцидент стався 29 серпня 2019 року на кільцевій розв’язці доріг у столичному районі Фаворітен. Поліціянт, переміщуючись на службовій машині та прямуючи на виклик, на перехресті спричинив зіткнення з іншим автомобілем, після чого обидві автівки вилетіли на тротуар та збили на смерть пішохода. Випадковою жертвою цього смертельного ДТП стала 35-річна українка Вікторія Зленко, яка працювала у Відні викладачем німецької мови. Під час ДТП жінка загинула на місці, легкі поранення отримали ще троє осіб – водій другого автомобіля та двоє поліціянтів, які також перебували у службовому авто.

Згідно з прокуратурою, поліціянт рухався через транспортну розв’язку на червоне світло та проти напрямку руху. При цьому він не застосував спеціальний звуковий сигнал та не переконався, що зона перехрестя вільна, і нею можна проїхати без створення загрози для людей.

Сам поліціянт своєї вини не визнав та стверджував, що діяв відповідно до правил дорожнього руху: спочатку зупинився позаду машин перед перехрестям, потім включив звуковий сигнал, пересвідчився у відсутності загроз і поїхав дозволеною швидкістю на червоне світло. Двоє його колег, які сиділи у машині і один з яких отримав вивих плеча, підтвердили заяви обвинуваченого в суді. Однак вони не могли сказати, де саме зупинялася патрульна машина та коли було виключено сирену. Водій "Ягуару", який зіткнувся зі службовою автівкою, стверджував, що не чув сирени.

За словами адвоката Фрітца Венніга, який представляє батьків жертви, поліцейський їхав занадто швидко без наявної на те причини. Адвокат захисту водія "Ягуара" також поклав вину за ДТП на поліцейського: "У нас тут є молодий поліцейський, який, очевидно, переоцінив себе. Аварії можна було б уникнути, якби він дотримувався правил".

Винесене у середу судове рішення не є остаточним.