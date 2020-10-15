На Броварському проспекті обмежили рух

У Києві 15 жовтня до 19 години, а також із 8 ранку до 19:00 16 жовтня на проспекті Броварському буде частково обмежено рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Сьогодні, 15 жовтня, до 19:00, а також із 08:00 до 19:00 16 жовтня на просп. Броварському частково обмежено рух транспорту. На частині Броварського проспекту триває середній ремонт. Оновлюють покриття на ділянці між зупинками «Військове містечко» і «Птахофабрика»", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 15 і 16 жовтня влаштовуватимуть верхній шар покриття. Під час робіт рух частково обмежать.

Як повідомлялося, у Києві відкрили проїзд двома оновленими шляхопроводами - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.