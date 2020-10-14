Поліція посилила патрулювання Києва у День захисника

Київські поліцейські спільно з Національною гвардією посилили патрулювання з метою недопущення порушень публічного порядку та карантинних обмежень під час запланованих масових заходів у центрі столиці.

Як передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації поліції Києва, про це повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко.

«Перед початком заходів спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи проводять ретельну перевірку місць, де відбудуться зібрання громадян, маршрути їх руху тощо. З метою негайного реагування на можливі зміни оперативної обстановки ми створили додаткові групи швидкого реагування та чергуватимуть посилені слідчо-оперативні групи. Окрім цього, поліцейські здійснюватимуть супровід колони учасників ходи», - поінформував Крищенко.

Також з метою контролю та належного реагування у разі виникнення позаштатних ситуацій у столичному главку поліції Києва у цілодобовому режимі розпочав роботу ситуаційний центр. Разом із тим правоохоронці посилили охорону і на станціях столичного метрополітену.

«У місцях проведення заходів співробітники поліції діалогу та інших профільних служб проводитимуть превентивні заходи з учасниками заходів, аби не допустити конфліктних ситуацій та порушень громадського порядку. За необхідності правоохоронці проводитимуть вибіркові поверхневі перевірки громадян. У цьому зв’язку просимо з розумінням поставитися до таких превентивних заходів, оскільки це робиться задля безпеки громадян. Закликаємо учасників та організаторів акцій дотримуватися вимог чинного законодавства та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків», - додав Крищенко.

Як повідомляв Укрінформ, 14 жовтня в Україні відзначається День захисника.

В столиці з нагоди цього свята відбудеться велопробіг, за маршрутом якого буде обмежено рух транспорту.

Також запланована хода з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПA та Дня козацтва.