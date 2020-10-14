В КМДА сказали, як на Покрову у столиці їздитиме громадський транспорт

У Києві 14 жовтня буде внесено зміни в роботу маршрутів громадського транспорту у зв’язку з проведенням масових заходів у центральній частині міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що з 11:00 до закінчення заходів передбачено тимчасове призупинення руху: автобусів №№ 24, 62, 114, 118; тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17.

У разі необхідності рух буде організовано: тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за діючою трасою; автобусів №№ 24, 114 – відповідно від Національного музею історії України в ІІ світовій війні та вул. Милославської до вул. Володимирської за діючими маршрутами, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького –вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами.

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А також автобусів маршруту № 62 – від Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського; Як повідомляється, в автобусів маршруту № 118 – від ст. м. «Чернігівська» до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (у зворотному напрямку вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за чинним маршрутом.

Як повідомляв Укрінформ, 14 жовтня 2014 року 5-й президент України Петро Порошенко під час перебування у Запоріжжі, на острові Хортиця, заявив про встановлення державного свята — Дня захисника України. Воно відзначається щорічно 14 жовтня у День українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці.